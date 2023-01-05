【ET贏商有計】法式刺繡初級班3堂起　拒速食潮流守初衷

ET贏商有計

YLYstudio以法式刺繡為本，７成收入來自工作坊。兩名創辦人Lilian和Matt一開始亦曾嘗試

滿足客人要求，開設體驗班，但發現與理念不符，亦無法令學員掌握技藝，因而決定調整課程。疫情下工作坊收入增加１倍，同時決定刺繡產品回流香港生產，支持本地工業。