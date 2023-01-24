今時今日，大家對於消毒同勤洗手已習以為常，但唔講唔知，原來平日大家都「洗錯手」，不知不覺令手部皮膚變差，甚至令抵抗力變差，到底係真係假？今集《活得健康啲》為大家擊破各種日常洗手謬誤，更教大家洗手之健康對策！
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今時今日，大家對於消毒同勤洗手已習以為常，但唔講唔知，原來平日大家都「洗錯手」，不知不覺令手部皮膚變差，甚至令抵抗力變差，到底係真係假？今集《活得健康啲》為大家擊破各種日常洗手謬誤，更教大家洗手之健康對策！
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【活得健康啲】勤洗手竟令抵抗力變差？ 擊破日常洗手謬誤
今時今日，大家對於消毒同勤洗手已習以為常，但唔講唔知，原來平日大家都「洗錯手」，不知不覺令手部皮膚變差，甚至令抵抗力變差，到底係真係假？今集《活得健康啲》為大家擊破各種日常洗手謬誤，更教大家洗手之健康對策！
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