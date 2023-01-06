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【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市


美國加息及疫情的雙重打擊下，本港樓市持續下行，一二手市場交投淡靜。豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德表示，此前推出的樓市辣招已經不合時宜，政府應盡快撤銷相關措施。
 

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【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市


美國加息及疫情的雙重打擊下，本港樓市持續下行，一二手市場交投淡靜。豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德表示，此前推出的樓市辣招已經不合時宜，政府應盡快撤銷相關措施。
 

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【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市
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