美國加息及疫情的雙重打擊下，本港樓市持續下行，一二手市場交投淡靜。豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德表示，此前推出的樓市辣招已經不合時宜，政府應盡快撤銷相關措施。
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美國加息及疫情的雙重打擊下，本港樓市持續下行，一二手市場交投淡靜。豐泰地產投資管理合夥人暨投資長朱惠德表示，此前推出的樓市辣招已經不合時宜，政府應盡快撤銷相關措施。
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【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市
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