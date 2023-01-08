現年27歲的關禮傑大女關楓馨，擁有高學歷，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士的她曾經擔任老師，後來離開教席參選2021年《香港小姐競選》於決賽中成功晉級五強，因星二代身份獲大眾關注，雖然未獲任何名次，但順利加入娛樂圈，更獲拍劇機會，對於棄高學歷追逐演藝夢，她坦言希望趁年輕作多方面嘗試「書幾時都有得教」，她接受Topick記者訪問時，表示希望終有一天可以不用以「關禮傑個女關楓馨」稱呼她，而是關楓馨。
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現年27歲的關禮傑大女關楓馨，擁有高學歷，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士的她曾經擔任老師，後來離開教席參選2021年《香港小姐競選》於決賽中成功晉級五強，因星二代身份獲大眾關注，雖然未獲任何名次，但順利加入娛樂圈，更獲拍劇機會，對於棄高學歷追逐演藝夢，她坦言希望趁年輕作多方面嘗試「書幾時都有得教」，她接受Topick記者訪問時，表示希望終有一天可以不用以「關禮傑個女關楓馨」稱呼她，而是關楓馨。
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今日 10:00
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現年27歲的關禮傑大女關楓馨，擁有高學歷，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士的她曾經擔任老師，後來離開教席參選2021年《香港小姐競選》於決賽中成功晉級五強，因星二代身份獲大眾關注，雖然未獲任何名次，但順利加入娛樂圈，更獲拍劇機會，對於棄高學歷追逐演藝夢，她坦言希望趁年輕作多方面嘗試「書幾時都有得教」，她接受Topick記者訪問時，表示希望終有一天可以不用以「關禮傑個女關楓馨」稱呼她，而是關楓馨。
【湊得輕鬆啲】星二代是包袱冀突破自己 關楓馨入行獲父母支持： 趁年輕要多嘗試
現年27歲的關禮傑大女關楓馨，擁有高學歷，畢業於英國倫敦大學學院兒童社會學碩士的她曾經擔任老師，後來離開教席參選2021年《香港小姐競選》於決賽中成功晉級五強，因星二代身份獲大眾關注，雖然未獲任何名次，但順利加入娛樂圈，更獲拍劇機會，對於棄高學歷追逐演藝夢，她坦言希望趁年輕作多方面嘗試「書幾時都有得教」，她接受Topick記者訪問時，表示希望終有一天可以不用以「關禮傑個女關楓馨」稱呼她，而是關楓馨。
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