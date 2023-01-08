【TOPick柴犬追星】Gillian自嘲渣男磁石未敢去愛 　Kyle冧爆表白：佢係我好喜歡的女仔

TOPick柴犬追星

TVB戀愛真人騷節目《CP訓練營》已曲終人散，當中「排球界男神」李爾晨（Kyle）和「翻版徐子珊」伍倩彤（Gillian）配對成功。二人齊接受TOPick訪問，直認「沉船」的李爾晨公開對伍倩彤表白，直言被女方的神秘感吸引。對於伍倩彤被批評言論豪放，李爾晨為女方護航說：「覺得她是很有溫度和質感的女生。」

不過自嘲為「渣男滋石」的伍倩彤自言不敢亂愛人，她說：「我需要觀察一段時間，才會信任一個人。」

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記者：游艾維