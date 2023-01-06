回顧2022年，香港湧現大量移民盤，去年9月起，美國亦正式踏入加息周期，香港隨之上調息口，增加業主供樓壓力，總結香港全年樓市，一手二手量價齊跌。癸卯兔年將至，今集《地區·人·情》請來玄學家余中哲師父，預測來年香港經濟及地運發展。
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回顧2022年，香港湧現大量移民盤，去年9月起，美國亦正式踏入加息周期，香港隨之上調息口，增加業主供樓壓力，總結香港全年樓市，一手二手量價齊跌。癸卯兔年將至，今集《地區·人·情》請來玄學家余中哲師父，預測來年香港經濟及地運發展。
今日 12:00
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【地區‧人‧情】「漸」卦預示新一年疫情、經濟漸解禁開通 余中哲師父︰兔年「強者越強」格局 忠告投資者冷靜順勢而行！
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