【理財要貼地】 家居保險點揀最抵？最足保額？10款家居保險比較 最平折後唔洗$1.2/日

理財要貼地

除了火災、爆竊、停電漏水、爆渠等意外引致財物損失外，家傭打掃時不小心推倒花盆，甚至跌窗落街弄傷途人；或帶愛犬散步時咬傷途人，被追討醫藥費；甚至因家中食水喉爆裂，水浸導致大廈升降機故障，最後被管理公司追討過百萬元的維修費，這些意外或可靠一份家居保險而迎刃而解。今集【理財要貼地】

選出10款數百至1500元以下的家居保險，為你比較邊款最抵？最足保額？挑選時有甚麼地方要注意。