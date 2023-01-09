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【地產站Weekly Talk】觀塘市中心大型商業項目料掀爭霸戰？ 測量師陳超國：區內大地主有望擴版圖

上季推出的一幅貴重商業地、市建局觀塘市中心第4及5區發展項目將會在本周三（11日）截標，在目前市況推出這麼大型的地皮，市場有沒有足夠的承接力？另外，有大型發展商在地皮附近擁有不少商業項目，屆時又會否掀起一場爭霸戰？今集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國與我們分析一下。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：曾耀輝

剪接：樊志恒

地產站Weekly Talk
今日 03:00
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【地產站Weekly Talk】觀塘市中心大型商業項目料掀爭霸戰？ 測量師陳超國：區內大地主有望擴版圖

上季推出的一幅貴重商業地、市建局觀塘市中心第4及5區發展項目將會在本周三（11日）截標，在目前市況推出這麼大型的地皮，市場有沒有足夠的承接力？另外，有大型發展商在地皮附近擁有不少商業項目，屆時又會否掀起一場爭霸戰？今集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國與我們分析一下。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：曾耀輝

剪接：樊志恒

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【地產站Weekly Talk】觀塘市中心大型商業項目料掀爭霸戰？ 測量師陳超國：區內大地主有望擴版圖
地產站Weekly Talk
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【地產站Weekly Talk】2023年樓價可望見底反彈？ 學者莊太量：通關效應下全年升至少5%
地產站Weekly Talk
10:00 2023/01/02
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【地產站Weekly Talk】發展局精簡發展程序 = 加快房屋供應？ 測量師陳昌傑：新發展區「生地」變「熟地」時間減幅太樂觀
地產站Weekly Talk
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地產站Weekly Talk
10:00 2022/12/19
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6:40
【地產站Weekly Talk】規劃師李建華：「SGR」規劃原則漸普及 香港規劃如何「追落後」？
地產站Weekly Talk
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【地產站Weekly Talk】將藍公路通車在即 有望帶動將軍澳、日出康城樓價？
地產站Weekly Talk
04:00 2022/12/05
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【地產站Weekly Talk】 上車買樓、借錢睇重信貸評級 專家教路點取得良好評級及「洗底」竅門
地產站Weekly Talk
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【地產站Weekly Talk】測量師評析市建局西營盤項目 料未來3至6個月地價低企
地產站Weekly Talk
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