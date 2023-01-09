【地產站Weekly Talk】觀塘市中心大型商業項目料掀爭霸戰？ 測量師陳超國：區內大地主有望擴版圖

地產站Weekly Talk

上季推出的一幅貴重商業地、市建局觀塘市中心第4及5區發展項目將會在本周三（11日）截標，在目前市況推出這麼大型的地皮，市場有沒有足夠的承接力？另外，有大型發展商在地皮附近擁有不少商業項目，屆時又會否掀起一場爭霸戰？今集請到第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國與我們分析一下。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影：曾耀輝

剪接：樊志恒