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【靚太廚房】賀年應節必食養顏補血紅棗糕　大廚教揀靚紅棗及軟糯口感貼士

新年將至，少不了食賀年糕點應節。除傳統的蘿蔔糕及年糕外，養顏補血的紅棗糕亦是一個好選擇。今集《靚太廚房》找來南海二號甜品師傅嚴文兵教大家自製清香煙韌的紅棗糕，更公開棗味香濃的秘訣及完美粉漿比例。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3436065

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【靚太廚房】賀年應節必食養顏補血紅棗糕　大廚教揀靚紅棗及軟糯口感貼士

新年將至，少不了食賀年糕點應節。除傳統的蘿蔔糕及年糕外，養顏補血的紅棗糕亦是一個好選擇。今集《靚太廚房》找來南海二號甜品師傅嚴文兵教大家自製清香煙韌的紅棗糕，更公開棗味香濃的秘訣及完美粉漿比例。

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