【新盤全面睇】九龍區成一手供應庫 啟德10盤排隊登場

新盤全面睇

今年全港新盤約有4.3萬伙新供應，當中以九龍區供應量最多，涉及約1.9萬伙，而啟德區就繼續成為新樓供應庫，將有10個樓盤登場，共約1.1萬伙可作銷售，佔九龍區新供應近6成。

而該批新盤主要集中於PARK PENSINSULA，當中以4A區1號規模最大，提供2,138伙，細分兩期發展，該2期已分別於去年獲批售樓紙，樓盤將提供1至3房戶型，主打2房戶型，料吸引上車客進駐。

