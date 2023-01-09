2023-24學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位，並於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。距離交表不足一個月，家長都盡最後努力檢視區內學校，並按子女的能力排位填表。TOPick請來升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提供最後衝刺錦囊，協助家長們做好準備。
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2023-24學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位，並於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。距離交表不足一個月，家長都盡最後努力檢視區內學校，並按子女的能力排位填表。TOPick請來升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提供最後衝刺錦囊，協助家長們做好準備。
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2023-24學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位，並於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。距離交表不足一個月，家長都盡最後努力檢視區內學校，並按子女的能力排位填表。TOPick請來升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提供最後衝刺錦囊，協助家長們做好準備。
【童學園】統一派位下月交表最後衝刺 升學專家教「111」填表策略有利叩門
2023-24學年官立及資助小一自行分配學位已於去年11月公布結果，未獲取錄的學童需參加統一派位，並於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。距離交表不足一個月，家長都盡最後努力檢視區內學校，並按子女的能力排位填表。TOPick請來升學專家、面試班導師鄭曉瀠（Miss Sherry）提供最後衝刺錦囊，協助家長們做好準備。
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