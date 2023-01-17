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【活得健康啲】新年大掃除隨時愈做愈傷 　物理治療師解構5大錯誤姿勢

「年廿八，洗邋遢」，新年將至，不少家庭主婦都會趁這段時間打掃執拾屋企，但原來用錯姿勢，後果可以好嚴重，「網球肘」、「高爾夫球肘」以及「媽媽手」更會隨時找上門。註冊物理治療師李偉俊（Arthur）便指出市民於清潔時，如過份彎曲、長蹲、手部過份用力及伸展，均有機會令肌肉及關節出現不同程度勞損，繼而產生各式各樣的痛症。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3414592?r=cpstni

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活得健康啲
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【活得健康啲】新年大掃除隨時愈做愈傷 　物理治療師解構5大錯誤姿勢

「年廿八，洗邋遢」，新年將至，不少家庭主婦都會趁這段時間打掃執拾屋企，但原來用錯姿勢，後果可以好嚴重，「網球肘」、「高爾夫球肘」以及「媽媽手」更會隨時找上門。註冊物理治療師李偉俊（Arthur）便指出市民於清潔時，如過份彎曲、長蹲、手部過份用力及伸展，均有機會令肌肉及關節出現不同程度勞損，繼而產生各式各樣的痛症。

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