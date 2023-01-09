2022年股債見紅，大部分股市錄得雙位數跌幅，美國國庫券亦不能倖免，美元一枝獨秀、商品市場落差較大。去年環球股市蒸發18萬億美元，踏入2023年，亞洲國家旅客到訪數字上升帶動經濟復常，尤以亞洲股市值博率較高，當中中港股市估值便宜。港股自去年最低位14687多點已反彈50%，是否熊市告終踏入牛市一期？本周四美國將公布CPI最新數據，通脹有望繼續回落？美股今年走勢如何？《ET財智Talk》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海，分析重啟經濟下，中港及其他環球主要股市最新布局。
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2022年股債見紅，大部分股市錄得雙位數跌幅，美國國庫券亦不能倖免，美元一枝獨秀、商品市場落差較大。去年環球股市蒸發18萬億美元，踏入2023年，亞洲國家旅客到訪數字上升帶動經濟復常，尤以亞洲股市值博率較高，當中中港股市估值便宜。港股自去年最低位14687多點已反彈50%，是否熊市告終踏入牛市一期？本周四美國將公布CPI最新數據，通脹有望繼續回落？美股今年走勢如何？《ET財智Talk》請來安柏環球金融集團投資總監雷志海，分析重啟經濟下，中港及其他環球主要股市最新布局。
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【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！
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