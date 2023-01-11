【發展商專訪】第一集團魏深儀 ：通關正面帶動樓市

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中港正式通關，第一集團董事魏深儀認為，通關定對樓市，不論住宅及工商舖，均有正面帶動，料樓價上半年可止跌回穩，下半年價量齊升。

去年樓價有所調整，魏深儀指，中港正式通關，樓市即有起色，「期待已久的通關終發生，中港人流互通，經濟活動回復正常。向來香港經濟好、樓市便會好。」她認為，上半年樓價將止跌，「樓市真正反彈，要待加息周期完結。通關帶動氣氛會好，資金流動加速，股滙樓均向好。上半年樓價止跌平穩發展，下半年勢頭向好，價量齊升。