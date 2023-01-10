【「你」想裝修】大理石與綠色調和清新北歐風 開放式廚房加中島餐枱更溫馨

「你」想裝修

北歐風室內設計，崇尚簡單就是美，想在家居裝修融入北歐風，可從用色、材質、家具布局、收納、擺設及燈光等各方面配合。是次介紹的設計單位為元朗南屏匯，居住人數為2人，實用面積517平方呎，設計師Alice 運用大理石與綠色調和，營造不一樣的清新北歐風。