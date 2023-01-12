【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？

退休積滿Fund

為退休生活做準備，不少人會買年金，強積金專家梁Sir提醒大家，除了年金，打工仔亦可考慮為強積金作自願性供款！全新一集《退休積滿Fund》，有《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑為大家比較強積金和年金的回報、扣稅限制及靈活度，究竟你適合年金，還是為強積金作額外供款？