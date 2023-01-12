屹立深水埗「梁添刀廠」特色招牌，歷經超過40年的風吹雨打，躲不過被拆卸的命運，招牌於1月11日夜晚拆除。TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，不少市民都特意到場打卡留念，紛紛表示對香港街頭招牌文化又缺少代表表示不捨。第三代傳人梁洪先生表示，招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨「政府話要拆啊！」
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屹立深水埗「梁添刀廠」特色招牌，歷經超過40年的風吹雨打，躲不過被拆卸的命運，招牌於1月11日夜晚拆除。TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，不少市民都特意到場打卡留念，紛紛表示對香港街頭招牌文化又缺少代表表示不捨。第三代傳人梁洪先生表示，招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨「政府話要拆啊！」
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今日 12:25
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屹立深水埗「梁添刀廠」特色招牌，歷經超過40年的風吹雨打，躲不過被拆卸的命運，招牌於1月11日夜晚拆除。TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，不少市民都特意到場打卡留念，紛紛表示對香港街頭招牌文化又缺少代表表示不捨。第三代傳人梁洪先生表示，招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨「政府話要拆啊！」
【大刀落地】直擊梁添刀廠「大刀」招牌最後一夜 第三代傳人：招牌已完成歷史任務
屹立深水埗「梁添刀廠」特色招牌，歷經超過40年的風吹雨打，躲不過被拆卸的命運，招牌於1月11日夜晚拆除。TOPick到場直擊廚師刀招牌的最後一夜，不少市民都特意到場打卡留念，紛紛表示對香港街頭招牌文化又缺少代表表示不捨。第三代傳人梁洪先生表示，招牌已經完成歷史任務，自己都沒有不捨「政府話要拆啊！」
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