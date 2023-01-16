【地產站Weekly Talk】高力吳凱寧：通關效應下全年商舖平均租金升近1成 尖沙嘴區被「睇高一線」

地產站Weekly Talk

中港兩地已於今個月8日展開首階段通關，市場憧憬久違的內地旅客將重臨香港，從而帶旺本地舖市。究竟今年全年商舖的租金及交投量有沒有機會見底反彈？哪區的商舖租金及交投表現最受看好？工商舖3個範疇中，商舖及商廈租金有沒有機會跑贏過去3年相當受投資者歡迎的工廈？今集請到高力國際商舖服務行政董事吳凱寧與我們分析一下。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒