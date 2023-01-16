【童學園】IELTS 9分狀元傳授　閱讀卷滿分秘訣

無論移民或升學，IELTS都是必考的英語能力考試，到底如何在考試中取得佳績？IELTS 9分滿分狀元兼2015年DSE狀元Melody Tam，會就閱讀、聆聽、寫作及說話4分卷分別提供應試技巧，今集會先講講閱讀卷策略，Melody提醒，要先看題目再看文章，而且切忌有拖延症，多操卷才能得心應手。
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