新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3441692/
×
直播中
新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3441692/
今日 10:00
×
新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。
【靚太廚房】SHARP首創零微波水波爐 一鍵輕鬆烹調出健康滋味賀年菜
新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。
2:18
10:00 2023/01/11
2:25
10:00 2023/01/04
1:44
10:00 2022/12/28
3:38
10:00 2022/12/21
2:42
10:00 2022/12/14
3:33
10:00 2022/12/07
3:10
10:00 2022/11/30
3:01
10:00 2022/11/23
2:41
10:00 2022/11/16
2:18
10:00 2022/11/09
3:38
10:00 2022/11/02
2:56
10:00 2022/10/26
1:59
10:00 2022/10/19
3:25
10:00 2022/10/12
3:13
10:00 2022/10/05
2:28
10:00 2022/09/28
2:27
10:00 2022/09/21
2:59
10:00 2022/09/14
3:00
10:00 2022/09/07