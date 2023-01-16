人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」，今晚8點見！

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環球資金「西向東流」，恒指自低位反彈7000點，滬深300一月份開局走勢強勁，MSCI中國亦反彈逾四成，外資一月份買A股逾600億元人民幣，滬深300今年料有多少升幅？美國第四季度每股盈利增長跌幅顯著，美股首季走勢如何？美滙指數繼續下跌，首季支持價位為何？人民幣在岸、離岸價皆收復6.7關口，資金流入人民幣有利港股、樓市？日圓走勢恍如人民幣般強勢，貨幣市場「東升西降」？《ET財智Talk》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享，從經濟、估值、資金流等因素悉數分析！今晚8點見！