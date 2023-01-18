由中國海外 (00688) 發展的維港1號，已於本月初入伙，成為啟德PARK PENINSULA首個入伙的新盤。代理指，由於不少單位前臨開闊海景，且因其交通配套相對城中心略遜，令其租金水平較城中心一帶便宜約一成。是次參觀的海景租盤，位於1A座中層G室，實用面積765平方呎，採3房套及儲物室連廁間隔，叫租3.2萬元，呎租約41.8元。
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由中國海外 (00688) 發展的維港1號，已於本月初入伙，成為啟德PARK PENINSULA首個入伙的新盤。代理指，由於不少單位前臨開闊海景，且因其交通配套相對城中心略遜，令其租金水平較城中心一帶便宜約一成。是次參觀的海景租盤，位於1A座中層G室，實用面積765平方呎，採3房套及儲物室連廁間隔，叫租3.2萬元，呎租約41.8元。
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【2分鐘睇樓團】租金平過城中心兼享海景 啟德維港1號海景3房叫租3.2萬元
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