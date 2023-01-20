陳凱琳及馬天佑新年布置必買桃花 Grace剛誕下第三胎 密謀買大屋更多戶外空間

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癸卯兔年將至，大家怎樣布置家居迎接新春佳節？是次地產站邀請潮媽陳凱琳（Grace）及潮Boss馬天佑（Mayao），分享新年家居布置必買年花，更有新年環保貼士，讓大家在慶節同時兼顧綠色生活。Grace最近誕下第三胎男B，家庭再變大，她指最想Dream House有5層高，設滑梯由頂樓滑落食飯枱！