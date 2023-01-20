將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
陳凱琳及馬天佑新年布置必買桃花 Grace剛誕下第三胎 密謀買大屋更多戶外空間

癸卯兔年將至，大家怎樣布置家居迎接新春佳節？是次地產站邀請潮媽陳凱琳（Grace）及潮Boss馬天佑（Mayao），分享新年家居布置必買年花，更有新年環保貼士，讓大家在慶節同時兼顧綠色生活。Grace最近誕下第三胎男B，家庭再變大，她指最想Dream House有5層高，設滑梯由頂樓滑落食飯枱！

專題影片
今日 10:00
詳情
×

陳凱琳及馬天佑新年布置必買桃花 Grace剛誕下第三胎 密謀買大屋更多戶外空間

癸卯兔年將至，大家怎樣布置家居迎接新春佳節？是次地產站邀請潮媽陳凱琳（Grace）及潮Boss馬天佑（Mayao），分享新年家居布置必買年花，更有新年環保貼士，讓大家在慶節同時兼顧綠色生活。Grace最近誕下第三胎男B，家庭再變大，她指最想Dream House有5層高，設滑梯由頂樓滑落食飯枱！

播放中
4:10
陳凱琳及馬天佑新年布置必買桃花 Grace剛誕下第三胎 密謀買大屋更多戶外空間
專題影片
今日 10:00
陳凱琳及馬天佑新年布置必買桃花 Grace剛誕下第三胎 密謀買大屋更多戶外空間
2:43
【兔年風水運程】兔年投資方面怎樣趨吉避凶？ 玄學天后雲文子︰過了農曆五月後會回穩 不相信會大跌市！
專題影片
12:00 2023/01/17
【兔年風水運程】兔年投資方面怎樣趨吉避凶？ 玄學天后雲文子︰過了農曆五月後會回穩 不相信會大跌市！
3:59
【地產代理專訪】美聯黃靜怡：加強科技投資 冀行業革新走出低潮
專題影片
03:00 2023/01/17
【地產代理專訪】美聯黃靜怡：加強科技投資 冀行業革新走出低潮
3:12
【地產代理專訪】代理行業競爭激烈 港置3方面優化突圍
專題影片
03:00 2023/01/16
【地產代理專訪】代理行業競爭激烈 港置3方面優化突圍
3:42
【地產代理專訪】利嘉閣廖偉強：通關成樓市強心針 全年樓價升逾5%
專題影片
03:00 2023/01/13
【地產代理專訪】利嘉閣廖偉強：通關成樓市強心針 全年樓價升逾5%
2:49
【地產代理專訪】中原施俊嶸：通關刺激經濟改善 今年樓市量增價穩
專題影片
03:00 2023/01/12
【地產代理專訪】中原施俊嶸：通關刺激經濟改善 今年樓市量增價穩
2:19
【發展商專訪】第一集團魏深儀 ：通關正面帶動樓市
專題影片
03:00 2023/01/11
【發展商專訪】第一集團魏深儀 ：通關正面帶動樓市
2:47
【兔年風水運程】兔年要點揀年花、地氈？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（二）
專題影片
12:00 2023/01/10
【兔年風水運程】兔年要點揀年花、地氈？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（二）
3:00
【發展商專訪】興勝創建周嘉峯︰通關助樓市向好 下半年可回升
專題影片
03:00 2023/01/10
【發展商專訪】興勝創建周嘉峯︰通關助樓市向好 下半年可回升
3:27
【兔年風水運程】兔年桃花位、財位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（一）
專題影片
12:00 2023/01/09
【兔年風水運程】兔年桃花位、財位喺邊？麥玲玲師父教擺家居九宮飛星陣（一）
3:06
【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市
專題影片
03:00 2023/01/06
【發展商專訪】豐泰朱惠德：政府應考慮撤辣救樓市
4:56
【地皮檢閱】萊坊方耀明︰赤柱環角道地流標風險不高
專題影片
03:00 2023/01/05
【地皮檢閱】萊坊方耀明︰赤柱環角道地流標風險不高
3:53
【發展商專訪】鼎珮：明年樓價升6至8% 住宅工廈雙軌尋商機
專題影片
03:00 2022/12/30
【發展商專訪】鼎珮：明年樓價升6至8% 住宅工廈雙軌尋商機
4:06
【發展商專訪】遠洋積極增土儲作長綫發展 張詩韻：對樓市具信心
專題影片
03:00 2022/12/22
【發展商專訪】遠洋積極增土儲作長綫發展 張詩韻：對樓市具信心
4:22
【發展商專訪】路勁擬明年首季推掃管笏盤主打2房 陳健聰：明年樓市平穩呈3%波幅
專題影片
03:00 2022/12/20
【發展商專訪】路勁擬明年首季推掃管笏盤主打2房 陳健聰：明年樓市平穩呈3%波幅
3:26
【地產投資人語】興瑋李民安︰業主需與時並進 為核心區舖增值
專題影片
03:00 2022/12/19
【地產投資人語】興瑋李民安︰業主需與時並進 為核心區舖增值
3:09
【發展商專訪】碧桂園將推瓏碧現樓 林曉箐︰購買力待釋放
專題影片
03:00 2022/12/19
【發展商專訪】碧桂園將推瓏碧現樓 林曉箐︰購買力待釋放
4:45
【地皮檢閱】中原張競達：啟德百億地王享鐵路、地下街優勢 目前市況下存流標風險？
專題影片
08:00 2022/12/15
【地皮檢閱】中原張競達：啟德百億地王享鐵路、地下街優勢 目前市況下存流標風險？
3:22
【發展商專訪】佳明顏景鳳：土瓜灣發展潛力高 區內勢展新面貌
專題影片
03:00 2022/12/14
【發展商專訪】佳明顏景鳳：土瓜灣發展潛力高 區內勢展新面貌
3:04
【發展商專訪】華潤置地韋少凡：明年樓市平穩發展
專題影片
03:00 2022/12/12
【發展商專訪】華潤置地韋少凡：明年樓市平穩發展