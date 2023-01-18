【退休積滿Fund】3種MPF自願性供款大比併！哪種隨時拎錢？哪種可扣稅？星期四下午13:30 準時收睇!

退休積滿Fund

想為強積金作額外的供款，原來也有不同供款模式可供選擇！當中有甚麼分別？哪種最適合自己？今集《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑為你分析強積金不同供款模式，以及比較可扣稅自願性供款及可扣稅延期年金，教你揀得精明！星期四下午1:30 準時收睇!