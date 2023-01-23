很多愛美人士想瘦臉，都會選擇注射瘦臉針，即「A型肉毒桿菌素」，但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程，總計花費數萬元，然而卻換來療程失效，這才發現原來是藥物含有雜質^，導致體内產生了抗藥性，短期内更難以消除。
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很多愛美人士想瘦臉，都會選擇注射瘦臉針，即「A型肉毒桿菌素」，但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程，總計花費數萬元，然而卻換來療程失效，這才發現原來是藥物含有雜質^，導致體内產生了抗藥性，短期内更難以消除。
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很多愛美人士想瘦臉，都會選擇注射瘦臉針，即「A型肉毒桿菌素」，但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程，總計花費數萬元，然而卻換來療程失效，這才發現原來是藥物含有雜質^，導致體内產生了抗藥性，短期内更難以消除。
【TOPick診症室】KOL花數萬元打「瘦臉針」無效 醫生揭A型肉毒桿菌素抗藥性影響
很多愛美人士想瘦臉，都會選擇注射瘦臉針，即「A型肉毒桿菌素」，但需要小心選擇。一名KOL媽媽自幼開始注射此瘦臉療程，總計花費數萬元，然而卻換來療程失效，這才發現原來是藥物含有雜質^，導致體内產生了抗藥性，短期内更難以消除。
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