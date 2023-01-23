【童學園】提升小朋友讀書運老師緣　師傅教10招催旺兔年文昌桃花位

童學園

爸媽們想小朋友在2023兔年好似兔仔聰明伶俐、人見人愛，可以催旺文昌位及桃花運，玄學師傅鄭景文跟TOPick讀者分享10招，不妨參考一下，當然，小朋友努力、爸媽的協助都很重要。

究竟在玄學風水角度，「文昌」是甚麼？玄學師傅鄭景文解釋，文昌位代表提升個人的名譽、讀書、考試及面試之外，很多人都不知它亦代表計數和創作，所以催旺了會帶動文昌。

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