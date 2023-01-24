【「你」想裝修】 情侶花$24萬改造公屋 一家六口玩轉工業風貓之樂園

「你」想裝修

年輕情侶與4隻貓各有天地！設計總監Fai Leung為200呎沙田公屋重整間隔，拆改開放式廚房之餘，同時以波浪紋清玻璃與黑色鋁框，劃分60呎主人房。新鋪的深灰色石塑地板，與4款防火膠板訂造傢俬，營造出灰色藝術漆牆下，以工業風為主題的貓樂園。