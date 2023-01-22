【湊得輕鬆啲】育兒壓力爆煲失去自我　主播媽媽設Me Time：叉滿電先有力去打「大佬」

湊得輕鬆啲

前有線娛樂台主播、現職財經主播媽媽李惠儀(Kiwi)，育有一子一女，女兒3歲半，細仔差不多1歲。作為在職媽媽，經歷一日繁忙的工作，收工回家仍然要照顧一對仔女，沒有聘請工人的她，事事親力親為。她坦言「忙到去冇時間食飯，甚至去廁所」，所以每個月她都會拿半日假期去Me Time放鬆自己，她鼓勵無論是全職還是在職媽媽都要有Me Time放鬆，叉番電才有力去打「大佬」——小朋友！

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