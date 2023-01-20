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【小一派位】小一統一派位填表策略　校長教穩中求勝留意「四不」

小一統一派位階段即將展開，家長可透過「小一入學電子平台」於1月30日至2月5日期間遞交選校表格，或以紙本形式於2月4日至5日前往指定統一派位中心交表。有家長為子女升小選校而感到苦惱，聖公會聖提摩太小學田少斌校長分享填表策略，如何做到穩中求勝，爭取機會入讀心儀學校。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3445913

學校 小一派位 小學 中小學教育 移民 家庭教育 聖公會聖提摩太小學
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【小一派位】小一統一派位填表策略　校長教穩中求勝留意「四不」

小一統一派位階段即將展開，家長可透過「小一入學電子平台」於1月30日至2月5日期間遞交選校表格，或以紙本形式於2月4日至5日前往指定統一派位中心交表。有家長為子女升小選校而感到苦惱，聖公會聖提摩太小學田少斌校長分享填表策略，如何做到穩中求勝，爭取機會入讀心儀學校。

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