黃子華主演的《飯戲攻心》成史上最高收港產喜劇，旋即在賀年檔再有新戲《毒舌大狀》上畫，今次子華領軍何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮等，在過年過節上演一場法庭洗冤錄，帶來一齣著重劇力的賀歲片。黃子華今次亦如個人演技騷，有大快人心的演出，已封神級的子華，亦形容如鬼上身般過足戲癮！
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3441184/
×
直播中
黃子華主演的《飯戲攻心》成史上最高收港產喜劇，旋即在賀年檔再有新戲《毒舌大狀》上畫，今次子華領軍何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮等，在過年過節上演一場法庭洗冤錄，帶來一齣著重劇力的賀歲片。黃子華今次亦如個人演技騷，有大快人心的演出，已封神級的子華，亦形容如鬼上身般過足戲癮！
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3441184/
今日 22:00
×
黃子華主演的《飯戲攻心》成史上最高收港產喜劇，旋即在賀年檔再有新戲《毒舌大狀》上畫，今次子華領軍何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮等，在過年過節上演一場法庭洗冤錄，帶來一齣著重劇力的賀歲片。黃子華今次亦如個人演技騷，有大快人心的演出，已封神級的子華，亦形容如鬼上身般過足戲癮！
【TOPick柴犬追星】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷
黃子華主演的《飯戲攻心》成史上最高收港產喜劇，旋即在賀年檔再有新戲《毒舌大狀》上畫，今次子華領軍何啟華（Dee）、楊偲泳、廖子妤、王丹妮等，在過年過節上演一場法庭洗冤錄，帶來一齣著重劇力的賀歲片。黃子華今次亦如個人演技騷，有大快人心的演出，已封神級的子華，亦形容如鬼上身般過足戲癮！
3:52
22:00 2023/01/15
3:44
22:00 2023/01/01
3:52
22:00 2022/12/25
3:34
22:00 2022/12/18
6:31
22:00 2022/12/11
3:16
22:00 2022/11/27
3:29
22:00 2022/11/20
3:58
22:05 2022/11/13
4:36
22:00 2022/11/06
3:07
22:00 2022/10/30
3:24
22:00 2022/10/23
4:51
22:00 2022/10/16
5:56
22:00 2022/10/02
6:58
22:00 2022/09/25
4:37
22:00 2022/09/18