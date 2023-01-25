不少打工仔都會為收到「綠色炸彈」稅單而頭痛，究竟強積金的可扣稅自願性供款幫到多少？可扣稅自願性供款是否供得過？《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑告訴你，如何操作可以享盡扣稅優惠！周四下午1:30準時收睇！
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不少打工仔都會為收到「綠色炸彈」稅單而頭痛，究竟強積金的可扣稅自願性供款幫到多少？可扣稅自願性供款是否供得過？《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑告訴你，如何操作可以享盡扣稅優惠！周四下午1:30準時收睇！
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【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！周四下午1:30準時收睇！
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