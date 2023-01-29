冬季天氣乾燥，小朋友的皮膚易痕癢爆拆，但塗了潤膚膏也幫助不大，究竟為甚麼？TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅解答小朋友一連串皮膚問題，原來塗抹潤膚膏都大有學問，選錯潤膚膏或塗抹方法不當，除了未能達致保濕效果之外，還有機會愈塗愈痕。
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冬季天氣乾燥，小朋友的皮膚易痕癢爆拆，但塗了潤膚膏也幫助不大，究竟為甚麼？TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅解答小朋友一連串皮膚問題，原來塗抹潤膚膏都大有學問，選錯潤膚膏或塗抹方法不當，除了未能達致保濕效果之外，還有機會愈塗愈痕。
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冬季天氣乾燥，小朋友的皮膚易痕癢爆拆，但塗了潤膚膏也幫助不大，究竟為甚麼？TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅解答小朋友一連串皮膚問題，原來塗抹潤膚膏都大有學問，選錯潤膚膏或塗抹方法不當，除了未能達致保濕效果之外，還有機會愈塗愈痕。
【湊得輕鬆啲】急救冬天小朋友乾燥皮膚 醫生教選用及正確塗潤膚膏方法
冬季天氣乾燥，小朋友的皮膚易痕癢爆拆，但塗了潤膚膏也幫助不大，究竟為甚麼？TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅解答小朋友一連串皮膚問題，原來塗抹潤膚膏都大有學問，選錯潤膚膏或塗抹方法不當，除了未能達致保濕效果之外，還有機會愈塗愈痕。
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