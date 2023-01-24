【靚太安樂窩】新年職場派開工利是須知　專家醒你𢭃利是貼士避開尷尬場面

靚太安樂窩

在職場上，農曆新年「派利是」和「𢭃利是」都是一門的高深學問。少則鬧出笑話，大則得罪上司和老闆級人士，成為箭靶。今集TOPick《靚太安樂窩》以及CTgoodjobs請來Fillture Career coaching limited 職涯規劃顧問Gabriella，為大家解開迷思，講解職場派利是禁忌和「防中伏」小貼士。

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