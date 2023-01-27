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【ET開市直擊】港股創反彈新高可再升？科技、車股抽升應否止賺

港股於兔年首個交易日開紅盤，收市升522點，報22566，衝上近11個月高位，港股升浪持續抑或大漲小回？周四科技股炒上，小米集團 （01810） 電動車設計文件曝光，股價飆逾12%，騰訊控股 （00700） 重上400元，升近4%；車股同樣受追捧，Tesla（TSLA.US）上季盈利勝預期，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 急升逾12%，科技、車股抽升應否止賺？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

科技軟件股 汽車股 理想汽車—W（02015） 蔚來－SW（09866） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 恒生指數 港股 美股 股票
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【ET開市直擊】港股創反彈新高可再升？科技、車股抽升應否止賺

港股於兔年首個交易日開紅盤，收市升522點，報22566，衝上近11個月高位，港股升浪持續抑或大漲小回？周四科技股炒上，小米集團 （01810） 電動車設計文件曝光，股價飆逾12%，騰訊控股 （00700） 重上400元，升近4%；車股同樣受追捧，Tesla（TSLA.US）上季盈利勝預期，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 急升逾12%，科技、車股抽升應否止賺？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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