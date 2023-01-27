【地區‧人‧情】「3妹」郭嘉盈唔想被定形「某人的妹妹」 目標最想擁有屬於自己嘅派台歌

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男團Error成員193的親妹，人稱「3妹」的郭嘉盈（Michelle），參加ViuTV《全民造星IV》而為人熟悉，當時未正式出道已成為廣告界的新寵兒。Michelle表示，自從參加《全民造星IV》這麼久，可能大家認識她停留於「某人的妹妹」的稱號，很多人並不了解她參加比賽的真正原因，其實她很喜歡唱歌，目標擁有屬於自己的派台歌。

