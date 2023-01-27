新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。
今集【理財要貼地】請來收藏過萬張鈔票的收藏家，香港真藏（荃灣）收藏品店負責人張頌昇細數鈔票的收藏價值。
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新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。
今集【理財要貼地】請來收藏過萬張鈔票的收藏家，香港真藏（荃灣）收藏品店負責人張頌昇細數鈔票的收藏價值。
今日 18:00
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新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。
【理財要貼地】「靚冧把」新鈔升價10倍 $500香港舊鈔值過百萬 收藏家張頌昇分析升值潛力
新年期間，無論你是派利市還是收利市，記得留意新鈔的號碼，因為數字夠靚隨時升價10倍，而一張59年$500的香港鈔票，甚至現值過百萬。
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