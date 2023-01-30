恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢，今晚8點見！

ET財智Talk

新春伊始，投資者關注兔年最新投資方向！《ET財智Talk》邀請玄學家林建華師傅，從玄學角度剖析兔年香港運勢、中國流年運程、中美關係、新冠疫情發展。九宮飛星預測正財位位於甚麼方向？買甚麼外幣較值博？恒指、美股何時有機會現突破？五行中宜跟炒的當旺板塊有哪些？商品市場最佳主題為何？本地樓價何時止跌回穩？林建華師傅逐一起卦預測，今晚8點見！