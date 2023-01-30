【地產站Weekly Talk】瓏珀山特色戶前樹木貴過黃金？ 項目團隊分享保育故事

地產站Weekly Talk

全球各地越來越重視環保及保育等議題，本地發展商新地發展沙田新盤瓏珀山時，亦積極保育屬於稀有品種的野生樹木。是次獲保留的樹木並非古樹，但其價值甚至較黃金更高，究竟它有多珍貴？將它保育需花多少功夫？保育過程又遇到什麼難關？今集請到項目策劃團隊、新地工程管理部高級策劃經理阮學倫與大家分享一下其保育故事。

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記者：潘淑盈

攝影：曾耀輝

剪接：樊志恒