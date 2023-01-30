每逢新年，我們都會享用各種美食，除此之外亦會外出游玩，但同時都會增加皮膚敏感的風險。香港皮膚科專科醫生黃之鍵早前接受TOPick訪問時提醒，新年期間會吃不同的食物，其中有4大類飲食陷阱，容易導致暗瘡、濕疹等皮膚敏感問題。
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每逢新年，我們都會享用各種美食，除此之外亦會外出游玩，但同時都會增加皮膚敏感的風險。香港皮膚科專科醫生黃之鍵早前接受TOPick訪問時提醒，新年期間會吃不同的食物，其中有4大類飲食陷阱，容易導致暗瘡、濕疹等皮膚敏感問題。
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每逢新年，我們都會享用各種美食，除此之外亦會外出游玩，但同時都會增加皮膚敏感的風險。香港皮膚科專科醫生黃之鍵早前接受TOPick訪問時提醒，新年期間會吃不同的食物，其中有4大類飲食陷阱，容易導致暗瘡、濕疹等皮膚敏感問題。
【TOPick診症室】新年4大飲食陷阱易致暗瘡濕疹 皮膚科醫生分享急救護膚法
每逢新年，我們都會享用各種美食，除此之外亦會外出游玩，但同時都會增加皮膚敏感的風險。香港皮膚科專科醫生黃之鍵早前接受TOPick訪問時提醒，新年期間會吃不同的食物，其中有4大類飲食陷阱，容易導致暗瘡、濕疹等皮膚敏感問題。
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