【「你」想裝修】屋主藉新婚愛巢大玩美式復古風 眼鏡房打通變特大主人套房 盡享寫意生活

「你」想裝修

復古風裝潢，百看不厭！是次介紹的設計單位，採「老美式」復古風設計，以工業元素作基調，利用混搭泥牆、懷舊花磚、實木家具等，配搭淡淡黃光，營造休閒舒適的家居。單位實用面積697平方呎，為太古城原則3房戶，戶主於美國居住逾10年，新婚後希望在香港實現美式家居，大刀闊斧拆去大量原則間隔牆，改為2房套間隔，客廳設特大中島開放式廚房，原則梗廚改為客廁，重新規劃理想蝸居。