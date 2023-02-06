擁有多年教育經驗、直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華是3孩媽媽，育兒的路上令她深深明白因材施教的重要性，她也運用這套育兒心得在學生上，尊重他們的個性及特質去設計課程，培育好一下代。而校長也直言，父母過份溺愛子女，也是導致他們自信心不足的原因之一，徐區懿華校長更分享了3個提升小朋友自信心的方法，讓父母參考，在面試心儀學校時，能夠加以運用。
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擁有多年教育經驗、直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華是3孩媽媽，育兒的路上令她深深明白因材施教的重要性，她也運用這套育兒心得在學生上，尊重他們的個性及特質去設計課程，培育好一下代。而校長也直言，父母過份溺愛子女，也是導致他們自信心不足的原因之一，徐區懿華校長更分享了3個提升小朋友自信心的方法，讓父母參考，在面試心儀學校時，能夠加以運用。
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擁有多年教育經驗、直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華是3孩媽媽，育兒的路上令她深深明白因材施教的重要性，她也運用這套育兒心得在學生上，尊重他們的個性及特質去設計課程，培育好一下代。而校長也直言，父母過份溺愛子女，也是導致他們自信心不足的原因之一，徐區懿華校長更分享了3個提升小朋友自信心的方法，讓父母參考，在面試心儀學校時，能夠加以運用。
【童學園】子女欠缺自信或因家長不願放手 校長媽媽教3個方法提升自信心
擁有多年教育經驗、直資名校福建中學附屬學校校長徐區懿華是3孩媽媽，育兒的路上令她深深明白因材施教的重要性，她也運用這套育兒心得在學生上，尊重他們的個性及特質去設計課程，培育好一下代。而校長也直言，父母過份溺愛子女，也是導致他們自信心不足的原因之一，徐區懿華校長更分享了3個提升小朋友自信心的方法，讓父母參考，在面試心儀學校時，能夠加以運用。
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