【靚太安樂窩】獨居大埔村屋鋪天蓋地擺放珍藏品　黑膠收藏家：紀錄人生，拒絕斷捨離

靚太安樂窩

每個人或多或少都有特別偏愛的東西，可以是一個人、一種行為，甚至物品。當喜愛程度達至極致級別時，就會成為生活的一部份。今集《靚太安樂窩》和大家參觀資深樂評人兼黑膠收藏家張一明(Anthony) 3層高的村屋，由地下走到天台逐一探索他悉心打理的小天地，了解他踏上收藏家的心路歷程。

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