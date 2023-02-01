【退休積滿Fund】強積金「懶人基金」回報、收費更勝同類基金？唔啱邊類人？周四13:30即時收看！

退休積滿Fund

強積金的預設投資策略又稱懶人基金，是否只適合懶人？「懶人基金」是如何操作？過去回報又如何？新一集節目《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑為你拆解預設投資策略三大特點，以及分析比較同類基金的回報！周四13:30即時收看！