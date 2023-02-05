一提起HPV，不少人聯想到是女生患子宮頸癌，有關的預防疫苗女生才接種，以上是誤解。其實HPV男女生也有機會感染，而且高危型病毒有機會引起其他癌症如口咽癌。此外，有些父母亦對HPV有不少迷思，譬如不明白為何小學生就要預防？男孩子也有關？預防HPV代表鼓勵提早性行為？TOPick找來醫生逐一破解父母對HPV迷思。
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一提起HPV，不少人聯想到是女生患子宮頸癌，有關的預防疫苗女生才接種，以上是誤解。其實HPV男女生也有機會感染，而且高危型病毒有機會引起其他癌症如口咽癌。此外，有些父母亦對HPV有不少迷思，譬如不明白為何小學生就要預防？男孩子也有關？預防HPV代表鼓勵提早性行為？TOPick找來醫生逐一破解父母對HPV迷思。
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【湊得輕鬆啲】年輕一代愈來愈早熟 醫生破解6大父母對HPV迷思
一提起HPV，不少人聯想到是女生患子宮頸癌，有關的預防疫苗女生才接種，以上是誤解。其實HPV男女生也有機會感染，而且高危型病毒有機會引起其他癌症如口咽癌。此外，有些父母亦對HPV有不少迷思，譬如不明白為何小學生就要預防？男孩子也有關？預防HPV代表鼓勵提早性行為？TOPick找來醫生逐一破解父母對HPV迷思。
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