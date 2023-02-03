【地區‧人‧情】社工轉跑道成美人魚泳術導師 欲推廣美人魚水中舞不只打卡這麼簡單

地區‧人‧情

美人魚泳術在外國已流行多年，在不使用氧氣樽的情況下潛入水中，利用全身肌肉，優美地擺動身體游泳，如化身成童話世界的美人魚！ MOP（Mermaid Ocean Palace）美人魚海底宮殿聯合創辦人Christel分享，美人魚水中舞是結合美人魚泳術及舞蹈的運動，MOP除了提供攝影體驗班予初學者之外，常規課程包括初級、中級、高級及表演級，希望推廣這項運動不只是讓人打卡拍照這麼簡單！