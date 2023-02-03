港股周三收市重上二萬關，惟升勢未能持續，周四高開後轉弱，全日以近低位收報21,958，跌113點，恒指短綫調整睇咩位？股神巴菲特再減持比亞迪 （01211） 155萬股，套現逾3.5億元，持股比例由13.04%降至12.9%，巴菲特由去年8月起連月減持，累計減持約3分之1持股量，比亞迪升勢會否受阻？股神減持陰霾消退未？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你捕捉即市走勢。
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港股周三收市重上二萬關，惟升勢未能持續，周四高開後轉弱，全日以近低位收報21,958，跌113點，恒指短綫調整睇咩位？股神巴菲特再減持比亞迪 （01211） 155萬股，套現逾3.5億元，持股比例由13.04%降至12.9%，巴菲特由去年8月起連月減持，累計減持約3分之1持股量，比亞迪升勢會否受阻？股神減持陰霾消退未？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你捕捉即市走勢。
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【ET開市直擊】港股短綫調整睇咩位 股神再沽比亞迪升勢受阻？
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