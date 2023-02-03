【理財要貼地】普洱茶由數百元升值至過百萬元？ 數百元可入手具升值潛力的普洱茶？

理財要貼地

新年食滯，飲一杯普洱茶消滯去膩就最適合。這杯消滯去膩的普洱茶，和可以升值至過百萬元的普洱茶有甚麽分別？ 80年代末在香港的國貨公司售450港元的普洱茶紅印青餅；2019年春季，這紅印青餅在香港仕宏拍賣公司以高達124萬成交。今集「理財要貼地」請來雲茶境店主茂哥，從茶色、茶香、茶味來分辨好的普洱茶，教你如何以數百元入手可品嘗又具升值潛力的普洱茶。