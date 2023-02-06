【地產站Weekly Talk】港鐵小蠔灣「頭炮」項目本周截標 勢成翻版日出康城？

地產站Weekly Talk

規劃多年的小蠔灣車廠發展項目漸見眉目，其中第1期將會在今個月8日（本周三）截標。是次招標項目規模龐大，總樓面涉約131.3萬平方呎，但回顧過去1個月，已經連錄2宗地皮流標個案，在目前市況下推出小蠔灣項目，究竟招標反應如何？另外，首批居民入伙時，預計港鐵小蠔灣站還未正式啟用，這對該批居民有何影響？今集與美聯測量師行林子彬實地考察一下。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒