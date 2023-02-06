【ET一周開倉】銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)

今日ET一周開倉
銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)
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#港股 #股票推介 #銀河娛樂 #27 #金沙中國 #1928 #香港電訊 #6823 #香港經濟日報 #HKET
今日ET一周開倉
銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)
足本版：https://video.hket.com/video/3454905
立即訂閱 《香港經濟日報》電子版
現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w
全新用戶：https://bit.ly/3dO818i
#港股 #股票推介 #銀河娛樂 #27 #金沙中國 #1928 #香港電訊 #6823 #香港經濟日報 #HKET
今日ET一周開倉
銀河娛樂 (00027)、金沙中國(01928)、香港電訊(06823)
足本版：https://video.hket.com/video/3454905
立即訂閱 《香港經濟日報》電子版
現有用戶：https://bit.ly/3exWt8w
全新用戶：https://bit.ly/3dO818i
#港股 #股票推介 #銀河娛樂 #27 #金沙中國 #1928 #香港電訊 #6823 #香港經濟日報 #HKET