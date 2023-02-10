黃夏蕙，一個傳奇人物！縱橫影視界多年，訪問當天，已年屆92歲的黃夏蕙，她身穿全黑的貼身珠片及喱士短裙，腳踏5吋鬆糕鞋，還襯上珍珠頸鏈，身材玲瓏浮凸，遠睇真係誇啦啦！難怪半個世紀前，成功迷到富商胡百全，半個世紀後，賽車手潘炳烈也是她裙下之臣。https://topick.hket.com/article/3421578
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黃夏蕙，一個傳奇人物！縱橫影視界多年，訪問當天，已年屆92歲的黃夏蕙，她身穿全黑的貼身珠片及喱士短裙，腳踏5吋鬆糕鞋，還襯上珍珠頸鏈，身材玲瓏浮凸，遠睇真係誇啦啦！難怪半個世紀前，成功迷到富商胡百全，半個世紀後，賽車手潘炳烈也是她裙下之臣。https://topick.hket.com/article/3421578
今日 22:05
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【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
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